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 Оборот розничной торговли с начала года вырос на 9,9%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-августе 2019 года в сопоставимых ценах увеличился на 9,9% по сравнению с январем-августом 2018 года

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина

По данным Госстата, в августе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем оборот розничной торговли возрос на 3,4%, в годовом измерении - на 6,7% (август 2019 года к августу 2018 года).

Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года зафиксирован в Винницкой (на 18,2%), Тернопольской (на 17,1%), Киевской (на 16%), Черкасской (на 14,2%), Луганской (на 13,7%), Одесской (на 13,3%), Днепропетровской (на 13%), Хмельницкой (на11,1%), Донецкой (на 10,5%), Ривненской (на 10,3%) областях и Киеве (на 14,5%).

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149658
 
 
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