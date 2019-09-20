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 Саудовская Аравия полностью восстановит добычу нефти до конца месяца

Нефтяная компания Saudi Aramco планирует полностью восстановить производство на объекте в Хураисе, пострадавшем от атаки в минувшие выходные, к концу сентября.

Об этом заявил топ-менеджер компании Фахад Абдулкарим, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Представитель компании добавил, что Aramco поставляет из США и Европы оборудование для восстановления пострадавших объектов.

Абдулкарим во время организованного компанией посещения комплекса продемонстрировал журналистам, что восстановительные работы ведутся, вокруг двух обгоревших стабилизационных колонн стоят подъемные краны, трубы оплавились.

"Мы работаем круглосуточно", – отметил Абдулкарим.

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Как сообщалось, в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

После этого Саудовская компания Saudi Aramco объявила о сокращении ежесуточной добычи нефти на 5,7 млн баррелей, что вызвало скачок цен на нефть в понедельник – цена на нефть марки Brent выросла на 19% и составила $71,95 за баррель.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.

Ранее в субботу, по сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы "выразить поддержку права Саудовской Аравии на самооборону".

В свою очередь власти Ирана отвергают свою причастность к атакам на объекты в Саудовской Аравии.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149657
 
 
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