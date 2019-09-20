 Закон о железнодорожном транспорте должен учитывать план реструктуризации "Укрзализныци", – Кравцов

Об этом заявил глава компании Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Речь об этом, со слов Кравцова, идет в первой части онлайн-проекта "Укрзализныци", посвященного анализу стратегии компании на 2019-2023 годы.

"Этот закон должен коррелировать с планом реструктуризации компании, который будет представлен до конца 2019 года. Собственно, мы это видим так: сразу после согласования плана реструктуризации и порядке либерализации рынка должен быть принят соответствующий закон, который обеспечит необходимые правовые и финансовые механизмы для развития отрасли на ближайшие годы", - считает Кравцов.

По его словам, ключевым механизмом реализации стратегии "Укрзализныци" является реорганизация монополиста в несколько компаний в соответствии с сегментами бизнеса.

Кравцов также назвал предполагаемые источники финансирования стратегии "Укрзализныци" на 2019-2023 годы, которая определяет пути развития компании.

Первым из источников финансирования стратегии компании станет оптимизация расходов - отказ от неэффективных видов деятельности, повышение внутренней эффективности и совершенствование внутренних процессов, а также борьба с коррупцией.

"Укрзализныця" также собирается повысить прибыль за счет нормализации грузового тарифа и ввода механизма его формирования.

Третьим источником средств должно стать гарантированное законодательством финансирование из государственного и местных бюджетов, в том числе компенсация убытков от пассажирских и пригородных перевозок, а также от перевозок льготников.

Кроме того, компания собирается привлекать кредитные средства международных учреждений и инвестиций - в том числе за счет публичной продажи части акций компании (IPO).

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