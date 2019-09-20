 Пунктуальность украинских авиакомпаний в августе достигла 84%. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в ответе Госавиаслужбы Украины на запрос avianews.com, передает БизнесЦензор.

Украинские авиакомпании задержали 6,7% рейсов на срок от 15 до 30 минут, 7,5% - на период от 30 минут до 2 часов, 1,7% рейсов вылетели с отклонением от графика свыше 2 часов.

7,5% рейсов иностранные авиакомпании задержали на период от 15 до 30 минут, 7,9% - на период от 30 минут до 2 часов, 1,4% - вылетели с опозданием свыше 2 часов.

Среди украинских авиакомпаний наиболее пунктуальной с результатом 96,8% рейсов по расписанию в августе 2019 года стала "Мотор Сич". Далее следуют Atlasjet Ukraine и "Роза Ветров" с показателями 92,3% и 91,5% соответственно.

Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ в августе 2019 годы выполнила без задержек 82,8% рейсов, тогда как SkyUp - 77,9%.

Наихудший результат пунктуальности зафиксировали у авиакомпании Bravo Airways - 64,3%.

Среди иностранных авиакомпаний в августе 2019 года сразу четыре не задержали ни одного рейса: Air Arabia, Aegean Airlines, Bulgaria Air, Iraqi Airways.

Пунктуальность не менее 90% Госавиаслужба зафиксировала у Qatar Airways (98,4%), Swiss (96,7%), Austrian Airlines (95,3%), KLM (93,5%), Alitalia (93,3%), Aigle Azur (92,3%), AZAL (Buta Airways, 92,1%), Air Astana (91,9%), airBaltic (91,6%) и Laudamotion (90,9%).

С пунктуальностью менее 50% в августе 2019 года из аэропортов Украины летали Ernest Airlines и Israir Airlines. Первая выполнила по расписанию только 32,5% рейсов, вторая - 25%.

Для подсчета пунктуальности использовалась информация о вылетах авиакомпаний из следующих аэропортов Украины в августе 2019 года: "Запорожье", "Днепропетровск","Киев" имени Игоря Сикорского, "Борисполь", "Львов", "Одесса", "Харьков", "Херсон". Выполненным по расписанию считался рейс, если отклонение от графика не превышало 15 минут.

Как сообщалось, украинские авиакомпании в июле 2019 года в рамках не более чем 15-минутного отклонения от расписания совершили 82,3% всех рейсов из аэропортов страны. Это соответствует улучшению показателя на 8,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за июнь (73,9%).

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