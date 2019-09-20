 "Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа после 2020 года, – Коболев

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на мероприятии, организованном его компанией в Брюсселе 20 сентября, на следующий день после третьего раунда газовых переговоров Украина-ЕС-Россия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей", – уточнил Коболев.

По словам главы НАК, если "Газпром" будет бронировать мощности для транзита 60 млрд кубометров газа в год, то в течение 2020-2024 годов в "Нафтогазе" ожидают тариф на уровне $3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на расстояние 100 км.

Если же "Газпром" будет бронировать транзитные мощности на 90 млрд кубометров, то тариф составит $2,56.

Для сравнения, "Нафтогаз" ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит $2,61.

"Чем больше объемы и чем дольше "Газпром" будет бронировать, тем ниже будет тариф", – пояснил Коболев.

"Пока мы не получили ответа с российской стороны, которое их видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта", – добавил глава "Нафтогаза".

Напомним, в настоящее время тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС устанавливает регулятор, то есть Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). В то же время оператором украинской ГТС пока остается "Нафтогаз".

Коболев также прокомментировал сообщения в СМИ, что по газовым правилам ЕС Украина якобы была бы обязана транспортировать российский газ и без заключения контракта, подчеркнув, что такой опции нет.

"Краткосрочное бронирования разрешено европейским законодательством, поэтому мы его точно позволим всем участникам... Но я не могу представить, как можно следовать законодательству, пересылая газ из России без контракта. Это может рассматриваться как контрабанда", – отметил Коболев.

Глава "Нафтогаза" пояснил, что для такого бронирования надо подписать соглашение между операторами двух ГТС.

"Если оставаться в рамках права ЕС, то сначала нужно иметь соглашение о межсетевом соединении (interconnection agreement). Если оно подписано, то можно открывать сезон бронирования", – уточнил Коболев.

Глава компании добавил, что без такого соглашения оператор ГТС не имеет юридических оснований полагать, что тот или иной объем газа подлежит транспортировке.

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Как сообщалось, ранее пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что в ходе прошедших накануне трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

При этом Шефчович отметил, что приоритеты Украины и России на прошедших в Брюсселе 19 сентября трехсторонних газовых консультациях были разными: Киев больше всего интересует транзит, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

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