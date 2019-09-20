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 В СНБО пояснили рост бюджета на следующий год в 150 раз

Сумма в 28,2 млрд грн, заложенная в проекте госбюджета на 2020 год, не является предлагаемым бюджетом аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на следующий год, а предусмотрена для потребностей всех органов исполнительной власти сектора безопасности и обороны страны.

Об этом сообщил первый замсекретаря СНБО Михаил Коваль, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"28,2 млрд грн не является бюджетом аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Данная сумма предусмотрена для потребностей всех органов исполнительной власти сектора безопасности и обороны Украины", – сказал журналистам 

Он пояснил, что в соответствии с законом "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", Совет принимает участие в разработке проекта закона "О государственном бюджете Украины" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны страны.

"Нынешним законопроектом о государственном бюджете Украины на 2020 год в виде исключения предусмотрено, что все расходы на безопасность и оборону будут распределены по решению СНБО Украины. Сейчас предложения по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины прорабатываются и будут рассмотрены на очередном заседании СНБО Украины", - рассказал Коваль.

Как сообщалось, согласно проекту законо о госбюджете на 2020 год Кабинет министров предлагает Верховной Раде выделить Совету национальной безопасности и обороны 28,2 млрд грн, что более чем в 150 раз больше аналогичной строки расходов в госбюджете 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149650
 
 
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