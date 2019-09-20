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 "Новая почта" запустит прямую авиадоставку из Львова в Киев до конца года

Группа компаний "Новая почта" до конца 2019 года намерена запустить прямую авиадоставку из Львова в Киев.

Об этом сообщил директор компании Александр Бульба на открытии инновационного сортировочного терминала во Львове, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы ведем переговоры с аэропортами "Киев" и "Борисполь". В то же время, возможно, мы будем приземляться где-то в Киевском районе в другом аэропорту", - сказал Бульба.

В ближайшее время, по словам директора "Новой почты", компания будет продолжать летать по маршруту Львов-Днепр, осуществляя при этом доставку и в южные регионы Украины за 24 часа благодаря системе Next Morning.

"Система Next Morning - это доставка по принципу, когда мы летим, делаем большое "плечо" авиа, а потом остаток этого "плеча" доставляем автомобилем. Это симбиоз логистических процессов. Задача - зациклить все города Украины, а их порядка 500, в течение суток. Это наша цель. Будем анализировать маршруты, смотреть, где мы не успеваем за 24 часа, и будем туда подстраивать авиадоставку", - отметил Бульба.

Как сообщалось, "Новая почта" совместно с транспортной авиакомпанией "Элерон" (Киев) запустила ежедневный ночной авиарейс по маршруту "Львов-Днепр-Львов" для оперативной доставки отправлений весом до 1 кг.

Ранее "Новая почта" совместно с авиакомпанией "Элерон" протестировала 5 направлений авиадоставки из Львова.

"Новая почта" в 2018 году доставила 174 млн единиц отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа планирует достичь 20-процентного прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Новая почта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149647
 
 
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