 Фонд гарантирования выставил на продажу харьковский ТРЦ "Магелан" по сниженной вдвое цене

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные системы "ProZorro.Продажи", передает БизнесЦензор.

Торги в рамках повторного "английского" аукциона назначены на 23 сентября 2019 года. Шаг аукциона – 1% начальной цены лота. Начальная цена лота составляет 312,3 млн грн (весной 2019 года ТРЦ был выставлен в рамках "голландского" аукциона за 779,3 млн грн).

Лот, помимо торгово-развлекательного комплекса, включает хозяйственный блок, водомерный узел, насосную станцию пожаротушения, нежилое здание теплопункта и незавершенное строительство второй очереди ТРЦ площадью 110 тыс. кв. м, а также долю в уставном капитале ООО "Гермес Риал Эстейт", управляющей торговым центром.

Как сообщалось со ссылкой на "ВТБ Банк", ТРЦ "Магелан" ранее принадлежавший украинскому бизнесмену, собственнику группы "Милкиленд" Анатолию Юркевичу, был передан в собственность банка вследствие ипотечной оговорки.

"ВТБ Банк" 11 августа 2017 года планировал провести в системе СЕТАМ торги по продаже ТРЦ "Магелан", однако аукцион был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок на повышение начальной цены (603,671 млн грн).

Первая очередь ТРЦ "Магелан" введена в эксплуатацию в конце 2011 года.

Согласно данным сайта ТРЦ, арендуемая площадь первой очереди "Магелана" составляет 35,8 тыс. кв. м, предусмотрен паркинг на 900 машиномест.

Как сообщалось со ссылкой на компанию Jones Lang LaSalle (JLL), вторую очередь ТРЦ площадью 53,5 тыс. кв. м планировалось ввести в 2012 году, потом сроки отодвинули на 2013 год, однако в итоге введение так и не состоялось.

"ВТБ Банк" (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ.

Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВТБ Банка".

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