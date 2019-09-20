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 Google вложит 3 миллиарда евро в европейские дата-центры

Компания Google вложит 3 млрд евро в европейские дата-центры в течении следующих двух лет.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Инвестиционный план предусматривает суму в дополнительные 600 млн евро для нового дата-центра в городе Хамина, Финляндия. Таким образом, общий объем вложенных в него денег составит более 2 млрд евро.

Ранее корпорация инвестировала 800 млн евро в уже существующий финский дата-центр, построенный на месте старой бумажной фабрики.

По словам гендиректора компании Сундара Пичаи, с 2007 года корпорация в общем вложила в интернет-инфраструктуру континента почти 15 млрд евро. На встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, Пичали заявил, что дальнейшие инвестиции обеспечат 13 тыс. рабочих мест на полный рабочий день в ЕС каждый год.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149643
 
 
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