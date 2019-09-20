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 Рада ввела компенсацию для иностранных кинокомпаний за съемки фильмов в Украине

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1058 во втором чтении проголосовали 252 народных депутата.

Законом предложено ввести возмещение части фактически произведенных субъектом кинематографии квалифицированных расходов (платежей) на производство (создание) фильмов в Украине в размере 25% общего объема таких расходов.

В частности, под частичное возмещение будут попадать расходы на заработные платы работникам, плату за услуги физическим лицам (актерам или другим членам съемочных групп), приобретение товаров, работ, услуг, аренду имущества, а также другие расходы, непосредственно связанные с производством фильма на территории Украины.

Также предусматривается возможность для иностранного субъекта кинематографии дополнительно получить 5% общего объема расходов в случаях, если фильм основан на украинском литературном произведении, содержит сцены в которых герои (персонажи ) фильма читают книгу (книги) украинского автора и тому подобное.

При этом законопроектом определяется, что претендовать на возврат части расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, могут только иностранные субъекты кинематографии при условии отсутствия среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149639
 
 
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Сериал "Чернобыль" снимали в Литве. Освободите страну от НДС и не надо будет ничего "поддерживать".
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