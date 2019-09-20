 "Укргаздобыча" перечислила с начала года в местные бюджеты 850 миллионов ренты

Об этом говорится в сообщении "Укргаздобычи", передает БизнесЦензор.

5% от рентных платежей за август 2019 года, а это около 82 млн грн, поступит в бюджеты различных уровней 11 областей.

Большая часть этих средств сконцентрирована в двух газодобывающих областях: Харьковской и Полтавской.

Местные бюджеты разных уровней в Харьковской области получат 40 млн грн, в Полтавской области – 35,5 млн грн, во Львовской – 3 млн грн и в Днепропетровской – 1,8 млн грн.

Остальные 1,6 млн грн рентных платежей за август 2019 года были направлены в Ивано-Франковскую, Луганскую, Сумскую, Волынскую, Черновицкую, Закарпатскую и Донецкую области.

Всего с начала года местные бюджеты разных уровней получат:

Харьковская область – 426,8 млн грн

Полтавська область – 356,6 млн грн

Львовская область – 30,6 млн грн

Днепропетровская область – 20,3 млн грн

другие – 15,8 млн грн

Всего в сводный бюджет страны поступит более 17 млрд грн рентных платежей от "Укргаздобычи" за восемь месяцев 2019 года.

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