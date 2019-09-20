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 Brussels Airlines прекратит полеты в Украину

Brussels Airlines этой осенью прекратит полеты в Украину.

Об этом сообщила avianews.com пресс-секретарь Brussels Airlines Ким Даенен, передает БизнесЦензор.

По словам Даенен, последний рейс по маршруту Киев-Брюссель авиаперевозчик выполнит 17 ноября 2019 года. Причиной ухода с линии в Brussels Airlines назвали "оптимизацию собственной маршрутной сети".

"Мы предлагаем пассажирам, которые успели забронировать билеты, альтернативные варианты для того, чтобы они смогли добраться до своих мест назначения", - добавили в пресс-службе авиакомпании.

Brussels Airlines начала полеты в Украину 17 октября 2018 года, открыв рейсы Киев-Брюссель с частотой четыре раза в неделю. Первоначально авиакомпания планировала не закрывать свой единственный маршрут в Украину, а только приостановить полеты на зиму с 30 ноября 2019 года и возобновить их 23 февраля 2020 года.

После ухода Brussels Airlines на линии Киев-Брюссель останется МАУ. Авиакомпания выполняет ежедневные рейсы между столицами Украины и Бельгии.

Еще одной авиакомпанией, которая уйдет с украинского рынка в этом году, станет British Airways.

"Мы с сожалением приостанавливаем рейсы в Киев. У нас была долгая история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жиснеспособным", - сообщили avianews.com в пресс-службе British Airways.

Авиаперевозчик выполнит последний рейс между аэропортом "Борисполь" и лондонским аэропортом "Хитроу" 3 октября.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149629
 
 
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