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 Количество отделений "Новой почты" превысило 4,9 тысячи

На сегодняшний день в Украине работают 4 904 отделения "Новой почты", которые до конца 2019 года доставят более 200 млн отправлений.

Об этом сказал совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам Климова, до конца года компания намерена доставить получателям более 200 млн посылок.

"На очереди - открытие инновационных терминалов в Днепре, Харькове и Одессе. Примерно в середине 2020 года мы открываем вторую очередь Киевского инновационного терминала", - отметил директор "Новой почты" Александр Бульба.

20 сентября компания открыла во Львове третий инновационный терминал ЛЕО, который обрабатывает около 15 тыс. посылок в час.

Уникальность терминала заключается в делении логистики на посылки и грузы - они сортируются по отдельности, что позволит быстрее распределять и доставлять отправления. Посылки с сортировочной ленты будут загружаться непосредственно в автомобили при помощи 24 специальных телескопических конвейеров, еще 6 будут работать на отгрузку.

Скорость считывания информации сканером в новом терминале составляет 3 посылки в секунду, мощность сортировочной ленты - 8,5 тыс. посылок в час, а отправления будут сортироваться для 108 населенных пунктов Украины.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149624
 
 
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