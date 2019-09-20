 Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для водителей "евроблях"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

На странице законопроекта на сайте Верховной Рады указывается, что документ, подписанный спикером парламента и переданный на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому 19 сентября, 20 сентября возвращен с подписью главы государства.

Как сообщалось, 12 сентября Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.

Документ на пленарном заседании 19 сентября поддержали 284 народных депутата.

"Сам законопроект вызвал дискуссию в нашей команде, но президент принял решение и внес законопроект, который мы поддерживаем. Эта отсрочка до конца года, которую мы предлагаем и для штрафов, и для упрощенного оформления автомобилей, – это уже последнее решение. Больше после этого мы к этому вопросу возвращаться не будем", – сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ в парламенте.

Жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией вступили в силу 22 августа.

Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составил 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза – при нарушении на 20-30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. грн. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто – 170 тыс. грн или конфискация, пояснили в Государственной фискальной службе.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram