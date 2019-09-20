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Все про:мониторинг (33) Госгеокадастр (54) бенефициар (28)

 Кабмин планирует передать функцию мониторинга конечных бенефициаров Госгеокадастру

Функцию мониторинга конечных бенефициаров будет выполнять Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), которая перед тем должна быть реформирована.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будет мониторить реестры. Мы очищаем (Госгеокадастр), за последние две недели уволили восемь человек. Это должна быть системная IT-реформа. Мы изменим функции кадастра, где не будет распоряжений, а будет регистрация, повысим прозрачность, будет понимание, кто владелец земли, будем требовать информацию о конечном владельце", - сказал Милованов.

В случае выявления нарушений при мониторинге, будут применяться ограничения на покупку земли и/или проходить конфискации.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149614
 
 
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