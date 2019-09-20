 "Укрнафта" упразднила Ревизионную комиссию

Об этом сообщает пресс-служба компании по итогам внеочередного собрания акционеров, которое состоялось 19 сентября, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, функции контроля деятельности "Укрнафты" будет выполнять служба внутреннего аудита, которая сформирована 30 мая. Эта служба подчинена и подотчетна председателю комитета по вопросам аудита, который возглавляет независимый член наблюдательного совета Елена Макеева.

"Кроме того, акционеры проголосовали за отмену "Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов" 2003 года в связи с тем, что этот вопрос в полной мере урегулирован уставом общества и законодательством", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, годовые отчеты ревизионной комиссии "Укрнафты" не утверждаются акционерами с 2014 года, когда из "Укрнафты" начался вывод средств на связанные с группой "Приват" компании.

При этом на заседание акционеров не выносился вопрос о распределении чистой прибыли "Укрнафты" за 2018 год, которая составила 6,44 млрд грн, который был включен в повестку дня предыдущего собрания акционеров 25 апреля.

Тогда было два проекта данного решения: направить на дивиденды 50% или 3,3 млрд грн и не начислять дивиденды в связи с налоговым долгом. Ни одно из этих решений не было поддержано НАК "Нафтогаз Украина" как мажоритарным акционером и дивиденды остались нераспределенными.

После собрания акционеров глава наблюдательного совета "Укрнафты" и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил позицию НАКа тем, что на момент собрания акционеров постановление о базовом нормативе отчисления прибыли не было обнародовано. Документ был опубликован спустя два дня — 27 апреля и предусматривал направление на дивиденды 90% чистой прибыли.

Витренко заявил, что вопрос распределения дивидендов будет вынесен на внеочередное собрание акционеров после публикации правительственного постановления.

Но в конце июня "Укрнафта" обжаловала в суде постановление Кабмина о нормативе выплаты дивидендов, в чем ее официально поддержал "Нафтогаз". 25 июня Окружной админсуд Киева остановил действие постановления до вынесения окончательного решения по иску.

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Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам). С 2003 года операционное управление "Укрнафтой" осуществляет группа "Приват".

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