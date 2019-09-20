 Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушающую коммерческую тайну, – Нефьодов

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов во время Open Data Forum в Киеве 20 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы подаем законопроект по открытию обезличенных данных на таможне. Мы хотим открывать всю информацию, не нарушая, конечно, коммерческую тайну", - отметил глава Гостаможслужбы.

По словам Нефьодова, таможня до конца года завершит IТ-аудит и подготовит стратегию цифровой трансформации.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил доверие новому главе Гостаможслужбы Максиму Нефьодову и считает возможным побороть контрабанду до конца 2019 года.

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