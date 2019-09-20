[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.48 26.89
 Корпоративные отношения
  220  1
Все про:таможня (420) Нефьодов (121)

 Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушающую коммерческую тайну, – Нефьодов

Государственная таможенная служба (Гостаможслужба) откроет всю информацию, которая не нарушает коммерческую тайну.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов во время Open Data Forum в Киеве 20 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы подаем законопроект по открытию обезличенных данных на таможне. Мы хотим открывать всю информацию, не нарушая, конечно, коммерческую тайну", - отметил глава Гостаможслужбы.

По словам Нефьодова, таможня до конца года завершит IТ-аудит и подготовит стратегию цифровой трансформации.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил доверие новому главе Гостаможслужбы Максиму Нефьодову и считает возможным побороть контрабанду до конца 2019 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149608
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Комерційну таємницю порушать за окремим прейскурантом
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР газовые переговоры госбюджет Донбасс законопроект Зеленский Маркарова парламент Транзит газа
 
 
 
 
 
 вверх