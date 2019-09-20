 "Укртелеком" Ахметова прекратит подключать новых абонентов к проводному радио

Об этом говорится в сообщении оператора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом существующие абоненты услуг продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.

Согласно данным компании, в Украине стремительно уменьшается количество "пользователей устаревшей услуги проводного вещания. Этим летом их осталось 350 тыс.". Ежемесячно от услуги отказывается более 10 тыс. абонентов, уточняет компания.

Вместе с тем "Укртелеком" сообщил, что продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи, "но отсутствие спроса на новые радиоточки среди населения привело к прекращению услуги по их подключению".

В компании подчеркивают, что, согласно статистике, отказ от проводного радио – это глобальная тенденция: в течение последних лет проводное радиовещание вытесняется новыми прогрессивными цифровыми средствами передачи информации, такими, как социальные сети, IP-радио, бесплатное эфирное радио и другие.

Как сообщалось, "Укртелеком" отключил проводное радиовещание в Днепре с апреля 2019 года и раздал лицам с особыми потребностями эфирные радиоприемники.

Ранее оператор заявлял о прекращении услуги проводного радиовещания в Одессе с 1 января 2019 года.

"Укртелеком" с 1 мая 2018 года повысил абонентскую плату за проводное радио на 30% - до 27 грн в месяц для физлиц-абонентов.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.

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