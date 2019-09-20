 Украина привлечет 22 миллиарда средств международных доноров в 2020 году, – Минфин

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам представления проекта госбюджета министром финансов Оксаной Маркаровой, передает БизнесЦензор.

"На 2020 год также запланировано привлечь 22 662 млн грн для реализации совместных с иностранными государствами, финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями инвестиционных проектов", - сказано в сообщении.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

Документом предусматриваются доходы государственного бюджета на 2020 год в сумме 1 079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн. Расходы - в сумме 1 170 млрд грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн, погашение государственного долга - 292,9 млрд грн.

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