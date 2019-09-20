[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.48 26.89
 Инвестиции
  151  0
Все про:бюджет (881) инвестиции (810) Маркарова (135)

 Украина привлечет 22 миллиарда средств международных доноров в 2020 году, – Минфин

Законопроект о Государственном бюджете Украины на 2020 год предполагает привлечение 22,66 млрд грн от международных финансовых организаций (МФО) и иностранных государств для реализации совместных инвестиционных проектов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам представления проекта госбюджета министром финансов Оксаной Маркаровой, передает БизнесЦензор.

"На 2020 год также запланировано привлечь 22 662 млн грн для реализации совместных с иностранными государствами, финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями инвестиционных проектов", - сказано в сообщении.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

Документом предусматриваются доходы государственного бюджета на 2020 год в сумме 1 079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн. Расходы - в сумме 1 170 млрд грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн, погашение государственного долга - 292,9 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149594
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиИнвестиции
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР газовые переговоры госбюджет Донбасс законопроект Зеленский Маркарова парламент Транзит газа
 
 
 
 
 
 вверх