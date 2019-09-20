[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.48 26.89
 Корпоративные отношения
  142  0
Все про:аудит (212) таможня (420) Нефьодов (121)

 IT-аудит таможни завершат до конца года, – Нефьодов

Государственная таможенная служба до конца 2019 года завершит IT-аудит и подготовит стратегию по цифровой трансформации.

Об этом во время Open Data Forum сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ

"Сейчас мы находимся на этапе IТ-аудита. Аудит полноценно закончится до конца года. До конца года у нас будет стратегия по цифровой трансформации. Для таможни почти все связано с обработкой информации. Информационные потоки определяют качество работы внутри - выполнение функций безопасности, а также и для бизнесов и граждан", - сказал Нефьодов. 

По его словам, у таможни есть три точки контроля: обращение данных с международными партнерами, блок физического контроля на границе, а также статистический анализ экспорта и импорта.

"Мы также подаем законопроект по открытию обезличенных данных на таможне. Мы хотим открывать всю информацию - не нарушая, конечно, коммерческую тайну", - отметил Нефьодов.

Как сообщалось, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

8 мая 2019 года председателем Государственной налоговой службы назначен победителя конкурса Сергея Верланова.

В конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы победил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов. Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149591
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР газовые переговоры госбюджет Донбасс законопроект Зеленский Маркарова парламент Транзит газа
 
 
 
 
 
 вверх