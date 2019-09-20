 IT-аудит таможни завершат до конца года, – Нефьодов

Об этом во время Open Data Forum сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы находимся на этапе IТ-аудита. Аудит полноценно закончится до конца года. До конца года у нас будет стратегия по цифровой трансформации. Для таможни почти все связано с обработкой информации. Информационные потоки определяют качество работы внутри - выполнение функций безопасности, а также и для бизнесов и граждан", - сказал Нефьодов.

По его словам, у таможни есть три точки контроля: обращение данных с международными партнерами, блок физического контроля на границе, а также статистический анализ экспорта и импорта.

"Мы также подаем законопроект по открытию обезличенных данных на таможне. Мы хотим открывать всю информацию - не нарушая, конечно, коммерческую тайну", - отметил Нефьодов.

Как сообщалось, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

8 мая 2019 года председателем Государственной налоговой службы назначен победителя конкурса Сергея Верланова.

В конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы победил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов. Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей.

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