 Верховный Суд запретил продавать акции "Проминвестбанка" в пользу Коломойского, – ВЭБ

Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"ВЭБ, как добросовестный инвестор, будет и дальше стремиться защищать свои инвестиции как во всех судебных инстанциях Украины, так и в международном арбитраже", –заявил старший вице-президент правового блока российской корпорации Игорь Краснов.

ВЭБ подчеркивает, что после решения Верховного Суда новый аукцион по продаже акций "Проминвестбанка" "не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу".

Как сообщалось, Фондовая биржа ПФТС назначила на 20 сентября повторный аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка". Начальная стоимость пакета ценных акций установлена в сумме 399,1 млн грн, что на 25% меньше, чем на первом запланированном аукционе (532,1 млн грн).

9 сентября Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе российской госкорпорации ВЭБ ("Внешэкономбанк"; владелец "Проминвестбанка") на постановление Киевского апелляционного суда, которым был отменен судебный запрет совершать любые действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка". При этом Верховный Суд изначально отказался приостановить решение Киевского апелляционного суда, разрешившего продать акции.

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Напомним, Государственная исполнительная служба (ГИС) выставила на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа в рамках исполнения в Украине решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за захваченное в Крыму недвижимое имущество связанных с Игорем Коломойским компаний.

На 28 августа на фондовой бирже ПФТС уже был назначен аукцион по продаже 99,7726% акций "Проминвестбанка" (ПИБ), не он не состоялся из-за отсутствия поданных заявок от покупателей.

Ранее интерес к покупке активов проявило несколько компаний – ООО "ФК "Женева" и "Европейськэ ощаднэ товариство", связанные с инвесткомпанией Investohills экс-главы украинского "Альфа-банка" Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" Александра Зиновьева.

Вместе с этим российская корпорация ВЭБ.РФ заявила, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения спора между ВЭБом и Украиной в отношении "Проминвестбанка" запретил Украине продавать акции ПИБа.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,99 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 76 действовавших банков.

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