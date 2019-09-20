 НАБУ сообщило о подозрении свидетелю по делу завода "Краян"

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Подозрение сообщено за отказ от дачи показаний по делу завода "Краян".

"Прибыв по вызову в Национальное бюро и находясь в служебном кабинете детективов, указанное лицо, ссылаясь на ст.63 Конституции Украины, отказалось давать показания в уголовном производстве", - сообщает НАБУ.

При этом лицо не является членом семьи или близким родственником обвиняемых в указанном уголовном производстве. Кроме того, свидетель также отказался давать показания при рассмотрении уголовного производства в Малиновском районном суде Одессы.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.1 ст.385 Уголовного кодекса Украины (Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей").

Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.

Как сообщал БизнесЦензор, 9 июля Малиновский районный суд Одессы объявил оправдательный приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и другим лицам, которые обвинялись в завладении средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Как сообщалось, мэр Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.

По версии следствия, в сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившая в состав целостного имущественного комплекса ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 году сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.

Счета частной компании-продавца здания арестованы. С тех пор постоянно совершались попытки снять ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.