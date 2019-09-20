[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.48 26.89
 Макроэкономика
  990  0
Все про:Беларусь (523) Лукашенко (70) визовый режим (62) Евросоюз (1946)

 Беларусь упростит визовый режим с Евросоюзом

Президент Беларуси Александр Лукашенко подпишет соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии, заявил пресс-секретарь МИДа страны Анатолий Глаз.

Об этом со ссылкой на Белта сообщает БизнесЦензор.

"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии. Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий", - сказал Глаз.

По словам Глаза, подписанию соглашения предшествовали сложные и протяженные по времени переговоры с ЕС.

"Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора", — заключил он.

Изменения в первую очередь касаются стоимости шенгенского визы для белорусов. Ее можно будет получить за 35 евро вместо 60 евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149576
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР газовые переговоры госбюджет Донбасс законопроект Зеленский Маркарова парламент Транзит газа
 
 
 
 
 
 вверх