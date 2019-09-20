 Рада приняла закон об охране географических названий продуктов

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1065 во втором чтении проголосовали 277 народных депутатов.

Проектом закона предусматривается имплементация требований статей 204-207 Соглашения об ассоциации, а также положений Регламента (ЕС) № 1151/2012 Европейского парламента и Совета от 21 ноября 2012 года о качестве сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания в национальное законодательство.

Законопроектом, в частности, предлагается уточнить условия предоставления правовой охраны географическим обозначениям и основания для отказа в предоставлении такой охраны, перечень прав и обязанностей, вытекающих из государственной регистрации географических обозначений.

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Согласно проекту закона, вводится единый термин "географическое обозначение" – наименование места, идентифицирующего товар из определенной географической местности, и который имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом этой географической местностью, если хотя бы один из этапов его производства осуществляется на указанной географической территории.

Согласно соглашению об ассоциации, украинским производителям, которые используют сейчас географические обозначения Европейского Союза (шампанское, фета, коньяк) предоставлена отсрочка на семь-десять лет, чтобы изменить названия своих товаров под такими указаниями и донести их до потребителей.

Как сообщалось, аналогичный по своей сути законопроект уже был принят парламентом в первом чтении в марте 2019 года.

Министерство аграрной политики и продовольствия ранее утвердило перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать проект ЕС "Географические указания в Украине". В частности, первыми украинскими продуктами с зарегистрированными в Украине ГУ будут: вино (защищенное название происхождения "Шабский", "Ялпуг", "Закарпатье" и "Белгород-Днестровский"), сыр ("Гуцульская овечья брынзя").

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