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 "Нафтогаз" начал импорт электроэнергии из Беларуси

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажи на украинском рынке.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.

"Группа "Нафтогаз" использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", - отметил директор интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

Первые импортируемые объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" занимается поставкой газа и электроэнергии на всей территории Украины.

С 1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии. За 2 месяца Украина импортировала около 586 млн кВт/ч электроэнергии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149561
 
 
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