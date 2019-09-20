 Госбюджет на 2020 года предусматривает 5,4% ВВП на оборону, – Маркарова

Об этом министр заявила во время представления проекта бюджета в парламенте, сообщает БизнесЦензор.

"В этом бюджете на национальную безопасность и оборону заложено 245 млрд грн. Это 5,4% ВВП", - сказала Маркарова.

"Постатейно разделены расходы, базируясь на расходах 19-го года. И прошу обратить внимание, что появилась отдельная бюджетная программа 6501060, в которой на Совет нацбезопасности заложено дополнительные деньги, которые будут распределены ко второму чтению", - сказала Маркарова.

Согласно проекта госбюджета на 2020 год на обеспечение национальной безопасности и обороны планируется выделение 245,8 мрлд грн., в том числе 207,8 млрд - расходы по бюджетным программам Минобороны, 10 млрд грн - государственные гарантии, 28 млрд грн - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной програмне СНБО "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО