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 Госбюджет на 2020 года предусматривает 5,4% ВВП на оборону, – Маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что проект госбюджета на 2020 год предусматривает.

Об этом министр заявила во время представления проекта бюджета в парламенте, сообщает БизнесЦензор.

"В этом бюджете на национальную безопасность и оборону заложено 245 млрд грн. Это 5,4% ВВП", - сказала Маркарова.

"Постатейно разделены расходы, базируясь на расходах 19-го года. И прошу обратить внимание, что появилась отдельная бюджетная программа 6501060, в которой на Совет нацбезопасности заложено дополнительные деньги, которые будут распределены ко второму чтению", - сказала Маркарова.

Согласно проекта госбюджета на 2020 год на обеспечение национальной безопасности и обороны планируется выделение 245,8 мрлд грн., в том числе 207,8 млрд - расходы по бюджетным программам Минобороны, 10 млрд грн - государственные гарантии, 28 млрд грн - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной програмне СНБО "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149552
 
 
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На науку выделяют х.р целых и хр.н десятых. Поэтому закупаем Джавелины, вертолеты и катера за границей. Радует одно, скоро в Украине рабочих людей не останется, некому будет экономистам и юристам задницы подтирать.
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Насчет джавелинов, катеров и вертолетов, то тут просто желание распилить бабло, у нас все таки остались разработки на основе совковых - за цену одного джавелина можно с десяток наших ПТРК Стугна закупить (их класс конечно же ниже, но явно не в таком соотношении), катера мы и сами можем строить (тут просто банальное желание распила бабла), впрочем как и вертолеты Мотор Сич вроде как налаживает производство, а французы выделили кредит (с заложенным откатом) на покупку их не нужных нам (нам нужны военные, а не гражданские) вертолетов.
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