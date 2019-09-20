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 Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год

Верховная Рада приняла к рассмотрению проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Министр финансов Украина Оксана Маркарова представила проект, народные депутаты задали ей интересующие их вопросы, после чего высказали свое мнение о документе.

В заключение Маркарова отметила: "Бюджет - это финансовый документ. Он должен быть реалистичным... Наша задача - сделать так, чтобы не на один год увеличить зарплаты и потом опять загнать Украину в кризис, а для того, чтобы развить экономику. Чтобы это увеличение и образования, и медицины, и зарплат, и пенсий, которые заслуживают наши пенсионеры, было устойчивым и на много лет".

В связи с этим она призвала народных депутатов поддерживать инициативы правительства, в частности, законопроекты о концессии, о приватизации, которые, по словам министра, дадут возможность перейти от 3% до 5% роста.

"Представление проекта закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" завершено. Согласно ст.154 регламента Верховной Рады Украины, проект закона ... считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы", - сказал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149546
 
 
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