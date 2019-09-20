 Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Соответствующий приказ опубликован на сайте президента, сообщает БизнесЦензор.

Другим приказом Зеленский уволил Евдокимова с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

В 2013 году Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины.

Ранее, 12 сентября, президент уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.