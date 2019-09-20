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 Зеленский назначил Евдокимова главой Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова председателем Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий приказ опубликован на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Другим приказом Зеленский уволил Евдокимова с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

В 2013 году Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины.

12 сентября президент Украины уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149545
 
 
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