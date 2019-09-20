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 Европейские банки готовы выделить Украине 900 миллионов евро на дороги, – Новак

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готовы выделить Украине целевой кредит в размере 900 млн евро на развитие автодорожной отрасли, сообщил журналистам и.о. главы Государственной администрации автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я уже провел переговоры с ЕБРР и ЕИБ. Будет открыта новая кредитная линия для Украины в объеме 900 млн евро", - сказал он.

По словам Новака, переговоры были очень сложными, но доверие к государству и его управленцам в итоге позволило добиться позитивного решения.

"В рамках этой новой кредитной линии мы также будем предлагать финансировать систему Weight-in-Motion на следующем этапе", - отметил и.о. главы "Укравтодора".

Новак также сообщил, что рекомендовал министру инфраструктуры Владиславу Криклию направить средства Дорожного фонда, выделяемые на безопасность автодорог, на установку комплексов WIM.

Как сообщалось, "Укравтодор" запустил в тестовом режиме первые две площадки взвешивания авто в движении.

11 сентября Рада приняла за основу и в целом законопроект, разрешающий автоматическую фиксацию нарушений при весогабаритном контроле на автодорогах

Автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов "Укртрансбезопасности" до принятия закона, разрешающего автоматический весогабаритный контроль на дорогах.

"Укравтодор"ранее планировал в октябре запустить первые шесть пунктов WiM на подъездах к Киеву, в целом же планируется установить до 100 таких пунктов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149537
 
 
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