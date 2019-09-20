 Треть госбюджета пойдет на выплату долгов, – Маркарова

Об этом Маркарова заявила во время выступления в Верховной Раде, сообщает БизнесЦензор.

"Почти треть бюджета идет на эти выплаты. Потому что после 2015 года, после реструктуризации у нас было несколько лет, когда нам не надо было возвращать. К сожалению, с 2019 года эта ситуация вернулась", – сказала Маркарова.

Она уверила в том, что Украина полностью выполнит свои долговые обязательства. Что "позволит нам на конец 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7%", – сказала Маркарова.

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2020 год.

Утвержденным проектом доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн. Расходы – в сумме 1 17 млрд грн. Дефицит государственного бюджета запланирован в объеме 2,09% ВВП в 2020 году.

Проект документа предусматривает уменьшение отношения объема государственного долга к ВВП до уровня 46,7% на конец 2020 года.

Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга – 145,2 млрд грн, погашение государственного долга – 292,9 млрд грн.