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 Госбюджет предусматривает 136 миллиардов на образование

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в проекте госбюджета Украины на 2020 год на образование выделено 136,4 млрд грн.

Об этом Маркарова заявила в парламенте, сообщает БизнесЦензор.

"На образование запланировано общую сумму 136,4 млрд. это заложено финансирование и на образовательную субвенцию, и на финансирование новой школы, на заведения высшего образования, на инклюзивное образование", - сказала Маркарова.

"Впервые в этом бюджете мы предусматриваем 300 млн на Фонд развития высшего образования", - добавила она.

"Охрана здоровья – 108 млрд грн. Это больше, чем в 2019 году и полностью заложено и первичную медицину и реамбурсацию стоимости лекарств, и экстренную медицину и старт вторичной медицины с 1 апреля", - сказала Маркарова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149531
 
 
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