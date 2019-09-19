 Украину больше всего интересует транзит, а Россию – поставки газа Украине, – Шефчович

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам консультаций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для украинской стороны наиболее важно – хорошо функционирующий транзит и его объемы европейским потребителям. Российская сторона сделала акцент на прямых поставках российского газа украинским потребителям", – сказал Шефчович.

По его словам, эти вопросы будут обсуждены в ходе следующих дискуссий и переговоров.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия24" заявил, что министр энергетики и экологии Украины Алексей Оржель не имел полномочий обсуждать вопросы прямых поставок российского газа на украинский рынок, а также вопросы Стокгольмского арбитража.

Вице-президент Еврокомиссии также отметил, что Европа и Украина хорошо подготовились к предстоящей зиме: в Европе хранилища заполнены на 96% от их емкостей, а в Украине запасы в ПХГ достигли 19,6 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров больше запасов на эту же дату год назад.

"Мы хорошо готовы к любой случайности", – подчеркнул Шефчович.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что накопление "Газпромом" и другими операторами европейского рынка больших запасов свидетельствует о подготовке к возможному прерыванию транзита с 1 января 2020 года. Коболев также указывал, что с учетом низких цен, по которым преимущественно создавались эти запасы, операторам может быть выгоден транзитный кризис, так как это заметно повысит цены и увеличит их прибыль.

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