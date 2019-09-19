 Россия требует отказаться от взыскания $3 миллиардов с "Газпрома" – Витренко

Как передает БизнесЦензор, об этом коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Очередной раунд трехсторонних "разговоров", или, как их сегодня назвал господин Миллер, "консультаций", завершился. Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли – российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит", – сообщил Витренко.

При этом коммерческий директор НАК отметил, что стороны все же выразили готовность продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применение к новому транзитного контракта.

"Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января", – добавил Витренко.

В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев подчеркнул важность начала обсуждения перехода на европейские правила при транспортировке российского газа через Украину.

"Есть сдержанный оптимизм. Но и к пессимистическому сценарию мы также готовы лучше, чем когда-либо. К следующему раунду переговоров в октябре есть много "домашней" работы по совершенствованию украинского законодательства", – написал Коболев на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, ранее пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что в ходе трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

По словам Витренко, долг российского "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" по решению Стокгольмского арбитража с учетом процентов достигает $3 млрд.

По мнению руководства "Нафтогаза", также позиция российской стороны может свидетельствовать о желании затянуть переговоры о будущем транзита газа через Украину на 1,5 года.

Также свои предложения представила Еврокомиссия. По словам вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, они включают три основных параметра будущего транзитного соглашения, а именно – продолжительность, объем и тарифы. Новый контракт также должен строиться на условиях имплементации европейского газового законодательства и быть долгосрочным – на 10 или более лет.

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