 "Газпром" сохраняет надежду достроить "Северный поток-2" до конца года, – Миллер

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"На сегодняшний день еще "Рубикон" не пройден. По одной простой причине – датский участок достаточно короткий, сроки строительства на датском участие составляют всего-навсего около пяти недель", – сказал Миллер.

По словам главы "Газпрома", построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении.

"Но ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании", – напомнил Миллер.

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Как сообщалось, по оценке оператора проекта компании Nord Stream 2, задержка запуска газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия необходимых разрешений Дании может составить до 8 месяцев, что будет стоить проекту дополнительные 660 миллионов евро ($740 млн).

Срок запуска газопровода "Северный поток-2", который строит "Газпром", является критичным для переговоров о будущем транзита российского газа через Украину. Текущий газовый контракт между Киевом и Москвой истекает в конце 2019 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока-2" в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп.

По данным российского "Газпрома", уже проложено 70% новой газовой магистрали, однако с апреля 2017 года российский монополист так и не получил разрешение датских властей на прокладку участка со 147 по 175 километр трубопровода в акватории Дании.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

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