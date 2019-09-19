 "Газпром" допустил переход на европейские правила транзита газа с 1 января, – "Нафтогаз"

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

"Нафтогаз" отмечает интерес российской стороны в проведении конструктивных переговоров и новый уровень готовности к принятию современных условиях транспортировки газа украинской ГТС. В частности, "Газпром" впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года", – сказано в сообщении.

В НАК отметили, что в ходе переговоров украинская сторона представила будущего отдельного оператора ГТС Украины – ООО "ОГТСУ", который передал российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку.

Со своей стороны "Нафтогаз" передал российской стороне дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС (анбандлинга).

"Стороны провели анализ открытых вопросов, по которым в настоящее время нет единой позиции, и согласились продолжить переговоры в октябре", – отмечается в сообщении.

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В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил, что Украина представила нормативную базу работы своей газотранспортной системы, соответствующую европейскому законодательству, передает Интерфакс.

По словам российского министра, если Украина успеет имплементировать европейскую систему с 1 января, когда истечет срок действия предыдущего соглашения о транзите, российская сторона будет работать по новым правилам. Если Украина не сможет в срок перейти на новую систему, Москва предложит продлить срок действия старого соглашения.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер уточнил, что в Брюсселе обсуждался правовой аспект нового контракта на транзит.

"Есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора, независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае рассматривается план "Б" – продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени", – сказал глава "Газпрома".

Как сообщалось, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

По мнению руководства "Нафтогаза", также позиция российской стороны может свидетельствовать о желании затянуть переговоры о будущем транзита газа через Украину на 1,5 года.

Также свои предложения представила Еврокомиссия. По словам вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, они включают три основных параметра будущего транзитного соглашения, а именно – продолжительность, объем и тарифы. Новый контракт также должен строиться на условиях имплементации европейского газового законодательства и быть долгосрочным – на 10 или более лет.

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