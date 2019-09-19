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 Спикер Рады подписал закон об отсрочке штрафов для водителей "евроблях"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал принятый парламентом 12 сентября законопроект №1030 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

На сайте Верховной Рады указывается, что документ был подписан спикером парламента и передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, 12 сентября Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.

Документ на пленарном заседании в четверг поддержали 284 народных депутата при необходимых 226 голосов.

"Сам законопроект вызвал дискуссию в нашей команде, но президент принял решение и внес законопроект, который мы поддерживаем. Эта отсрочка до конца года, которую мы предлагаем и для штрафов, и для упрощенного оформления автомобилей - это уже последнее решение. Больше после этого мы к этому вопросу возвращаться не будем", – сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ с трибуны парламента.

Жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией вступили в силу 22 августа.

Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составил 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза – за нарушение его от 20 до 30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. грн. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто – 170 тыс. грн или конфискация, пояснили в ГФС.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149445
 
 
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