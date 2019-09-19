 Послы G7 обсудили с миссией МВФ новую программу кредитования для Украины

Об этом говорится в заявлении дипломатов в Twitter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня послы G7 встретились с Рон ван Роденом, руководителем миссии МВФ в Киеве. Они приветствуют прогресс в переговорах между МВФ и украинским правительством. Обновления макрофинансовой поддержки от МВФ имеет ключевое значение для успешного сохранения стабильности экономики Украины", - отмечается в сообщении.

Послы G7 проинформировали, что во время переговоров особое внимание будет уделяться постоянным усилиям со стороны правительства Украины в таких сферах, как верховенство права, экономические реформы, энергетика, независимость НБУ и уменьшение системных рисков в банковском секторе.

Как сообщалось, 11 сентября в Украину приехала миссия Международного валютного фонда. Правительство начало переговоры с миссией, которые продлятся до 24 сентября.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Торонто с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном заявлял, что сотрудничество с Международным валютным фондом остается приоритетом для украинской власти. В Нацбанке заявляли, что Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму $5-10 млрд. Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца 2019 года. Национальный банк ожидает, что он составит около $2 млрд.

Предыдущая программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. Она предусматривала выделение трех траншей. Первый и пока что единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.

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