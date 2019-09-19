 "Укрпочта" начала использовать электросамокаты для курьерской доставки

Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Поэтапное обновление услуг курьерской доставки мы запустили еще в прошлом году. Для этого пополнили автопарк специализированными авто, усилили диспетчеризацию, программные продукты, обновили систему мотивации курьеров. Для дальнейшего развития и совершенствования услуги тестируем использования электросамокатов. Задача –сделать доставку максимально удобной и для клиентов, и для наших работников", – отметил Смелянский.

Глава компании добавил, что использование электросамокатов также позволит решить проблему потери времени курьерами в городских пробках, поскольку сейчас курьеры "Укрпочты" доставляют товары пешком и на авто.

В компании отметили, что решение о целесообразности использования электросамокатов в дальнейшем будет принято по результатам тестирования, в котором будет учитываться как эффективность и рентабельность использования электросамокатов для бизнеса, так и удобство для работников.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram