 Все больше трудовых мигрантов из Украины планируют остаться в Польше, – исследование

Об этом свидетельствуют данные второго исследования "Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL", которое представили в Варшаве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

"Решающим основанием желание остаться в нашей стране является высокое качество жизни. Однако это касается не только финансовых соображений, но и социальной интеграции, а также небольшого языкового барьера. Я считаю, что культурная близость – это тот фактор, благодаря которому мы можем бороться за работников из Украины", – отметил президент правления компании по трудоустройству иностранцев EWL S.A. Анджей Коркус.

Второе исследование "Украинцы на польском рынке труда" показало, что на треть увеличился процент украинских работников, которые хотят переехать и остаться в Польше. Более 40% из них имеет высшее и неполное высшее образование.

Среди аргументов в пользу жизни в Польше граждане Украины называют высокое качество жизни – 66,5%, хороший заработок и лучшие перспективы для детей – 46%.

При этом более трех четвертей респондентов, которые обдумывают переезд в Польшу, считает, что предоставление им вида на жительство в Польше повлияет на их решение о переезде. Почти две трети граждан Украины, которые работают в Польше, и которые обдумывают возможность остаться в Польше, планирует также перевезти в страну свои семьи.

Авторы исследования указывает, что изменились также ожидания украинских граждан в отношении их заработков в Польше. Если в 2018 году наибольшую группу респондентов (более 40%) составляли лица, которые хотели минимальной почасовой ставки, то в 2019 году за такую ​​оплату труда согласилось работать только 6% граждан Украины.

В то же время вдвое увеличилась группа работников, которая хочет зарабатывать от 13 до 15 злотых нетто в час (33%), а доля респондентов, которые ожидают 15-20 злотых нетто в час, увеличилась почти в три раза (19%).

По данным опроса, чаще всего граждане Украины приезжают на заработки в Польшу на основании рабочей визы – 60%. Однако, по сравнению с прошлогоднего исследованиям, более чем на 5% увеличилась доля украинских работников, которые находятся в Польше на основании безвизового движения между Украиной и ЕС.

При этом результаты исследования продемонстрировали, что работники из Украины до сих пор сталкиваются с недобросовестным поведением со стороны работодателей. Почти 28% респондентов признали, что сталкивались с негативными ситуациями при оплате труда и предложениями работы, когда настоящие условия трудоустройства отличались от заявленных.

Как сообщалось, по данным польского Государственного управления социального страхования (ZUS), страховые взносы в этой стране платят 468 тыс. граждан Украины.

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