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 Ryanair заморозил выплаты Boeing из-за проблем с поставками новейших самолетов

Генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири дал пессимистичный прогноз в отношении возобновления Boeing поставок самолетов 737 MAX, сообщив, что авиаперевозчик заморозил выплаты производителю и начал переговоры о возмещении расходов, связанных с задержкой.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Выступая на годовом собрании акционеров в четверг, О'Лири заявил, что задержка поставок, вероятно, растянется "еще на пару месяцев", до марта или апреля. О'Лири назвал это самой большой оперативной проблемой, с которой в настоящее время сталкивается ирландский лоукостер.

"В лучшем случае первые самолеты поступят в январе, а по более реалистичным оценкам – в конце февраля или в марте", – сказал журналистам О'Лири, добавив, что любые задержки c пополнением флота новыми самолетами могут привести к сокращению рабочих мест.

Как сообщалось, поставки самолетов Boeing MAX были приостановлены в марте после крушения лайнера компании Ethiopian Airlines, в результате которого погибли все 157 человек, находившиеся на борту.

С тех пор Boeing не сообщал о новых заказах на лайнеры MAX. Ряд аналитиков понизил свои прогнозы поставок MAX на 2019 год, и многие из них считают, что поставки не возобновятся до декабря.

Boeing рассчитывал, что полеты 737 MAX возобновятся в четвертом квартале текущего года, однако ряд авиакомпаний и регуляторов сообщили, что на устранение проблем с программным обеспечением лайнеров потребуется больше времени.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 38 стран. Ее парк насчитывает более 450 самолетов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149433
 
 
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