 Mercedes-Benz прекратит разработку новых двигателей внутреннего сгорания

Об этом сообщил менеджер по развитию Daimler Маркус Шефер, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

По словам Шефера, после запуска новой серии топливных двигателей, которые появятся в автомобилях E-класс и S-класс, концерн намерен прекратить разработку таких силовых агрегатов. При этом Шефер не исключил, что в будущем к компания еще может к ним вернутся.

В дальнейшем Daimler планирует сосредоточиться на электрификации.

В частности, концерн собирается разработать собственные аккумуляторы и трансмиссии.

После выпуска первого электрокара Mercedes-Benz Daimler готовит две новые модели электрокаров - Mercedes-Benz EQA, основанный на А-классе, и Mercedes-Benz Vision EQS, который является концептом будущего электрического S-класса.

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