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 Рада назначила нового главу Фонда госимущества

Верховная Рада одобрила назначение Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего решения проголосовали 238 народных депутатов.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 18 сентября согласовал внесение в Верховную Раду представления о назначении Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества.

В последние годы Сенниченко занимал должности главы департамента, директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в АО "Укрпошта", где также отвечал за корпоратизацию и реформу государственного предприятия.

До этого в 2013-2016 годах был управляющим директором Jones Lang LaSalle в Украине.

С сентября 2017 года Фондом госимущества в статусе и. о. главы руководил Виталий Трубаров, который до этого занимал должность руководителя аппарата Фонда.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149418
 
 
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