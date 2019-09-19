 Нацбанк объяснил основания для штрафа банку Тигипко на 14 миллионов

Как сообщает пресс-служба НБУ, основанием для штрафа стало установление факта совершения "Универсал Банком" рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и ненадлежащего исполнения банком обязанности по управлению рисками, передает БизнесЦензор.

В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 21 января 2016 года до 6 июня 2017 года подозрительных операций клиентами банка, в том числе девятью юридическими лицами.

По данным Нацбанка, указанные компании проводили операции по переводу средств, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные в сумме около 2,9 млрд грн.

Так, средства поступали на счета группы клиентов банка от контрагентов, часть из которых являются клиентами другого банка, в отношении которого НБУ уже установлен факт осуществления рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

При этом операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. В дальнейшем денежные средства перечислялись другим субъектам хозяйственной деятельности уже с другим назначением платежа.

"Поэтому деятельность группы клиентов банка была преимущественно направлена ​​на перераспределение финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги), а счета группы клиентов банка использовались как звено в цепи для осуществления безналичного перечисление средств между счетами в нескольких банках", – указывают в НБУ.

При этом указанная группа клиентов банка имеет признаки фиктивности. Кроме того, отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах как предприятия, имеющие признаки фиктивности, и как участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертированием денежных средств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, незаконном выведению безналичных средств.

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При этом, подчеркивает НБУ, банком не осуществлялся анализ группы клиентов с учетом признаков их связанности.

"Как следствие, при осуществлении отказа в обслуживании (со значительным опозданием) в связи с проведением схемных операций одному клиенту из вышеупомянутой группы, другие клиенты, которые осуществляли похожие по сути/содержанием операции, продолжали обслуживаться в банке и решение об отказе им в обслуживании Банком принималось еще позже или не принимались вообще", – отмечают в НБУ.

Кроме того, банк продолжал обслуживать тех клиентов, по которым принято решение о прекращении деловых отношений (этим клиентам установлен неприемлемо высокий риск), что свидетельствует о формальном подходе банка к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

"Так, на протяжении около месяца после принятия банком таких решений клиентами банка проведены финансовые операции по списанию средств с их счетов на общую сумму около 266 млн грн", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в феврале 2019 года наложил на АО "Универсал Банк" (Universal Bank) Сергея Тигипко штраф на 14,38 млн гривен и письменное предостережение за осуществление рисковой деятельности.

В свою очередь пресс-служба "Универсал Банка" подтвердила, что по итогам проверки НБУ, которая проводилась за периоды 1 июля 2015 года по 1 апреля 2018 года, банк был оштрафован на 0,46% от уставного капитала. В банке заявили, что отношения с этими клиентами были прекращены в начале 2017 года после смены владельца финучреждения.

"За период управления нового руководства Банка проверкой НБУ нарушений не выявлено и банк работает в штатном режиме", – заявили в банке.

"Универсал Банк" (ранее – банк "Универсальный") основан в 1994 году. Сергей Тигипко купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году.

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