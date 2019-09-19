 Нацбанк объяснил основания для штрафа банку Тигипко на 14 миллионов

Как сообщает пресс-служба НБУ, основанием для штрафа стало установление факта совершения "Универсал Банком" рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и ненадлежащего исполнения банком обязанности по управлению рисками, передает БизнесЦензор.
В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 21 января 2016 года до 6 июня 2017 года подозрительных операций клиентами банка, в том числе девятью юридическими лицами.
По данным Нацбанка, указанные компании проводили операции по переводу средств, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные в сумме около 2,9 млрд грн.
Так, средства поступали на счета группы клиентов банка от контрагентов, часть из которых являются клиентами другого банка, в отношении которого НБУ уже установлен факт осуществления рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
При этом операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. В дальнейшем денежные средства перечислялись другим субъектам хозяйственной деятельности уже с другим назначением платежа.
"Поэтому деятельность группы клиентов банка была преимущественно направлена на перераспределение финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги), а счета группы клиентов банка использовались как звено в цепи для осуществления безналичного перечисление средств между счетами в нескольких банках", – указывают в НБУ.
При этом указанная группа клиентов банка имеет признаки фиктивности. Кроме того, отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах как предприятия, имеющие признаки фиктивности, и как участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертированием денежных средств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, незаконном выведению безналичных средств.
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При этом, подчеркивает НБУ, банком не осуществлялся анализ группы клиентов с учетом признаков их связанности.
"Как следствие, при осуществлении отказа в обслуживании (со значительным опозданием) в связи с проведением схемных операций одному клиенту из вышеупомянутой группы, другие клиенты, которые осуществляли похожие по сути/содержанием операции, продолжали обслуживаться в банке и решение об отказе им в обслуживании Банком принималось еще позже или не принимались вообще", – отмечают в НБУ.
Кроме того, банк продолжал обслуживать тех клиентов, по которым принято решение о прекращении деловых отношений (этим клиентам установлен неприемлемо высокий риск), что свидетельствует о формальном подходе банка к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
"Так, на протяжении около месяца после принятия банком таких решений клиентами банка проведены финансовые операции по списанию средств с их счетов на общую сумму около 266 млн грн", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, Национальный банк Украины в феврале 2019 года наложил на АО "Универсал Банк" (Universal Bank) Сергея Тигипко штраф на 14,38 млн гривен и письменное предостережение за осуществление рисковой деятельности.
В свою очередь пресс-служба "Универсал Банка" подтвердила, что по итогам проверки НБУ, которая проводилась за периоды 1 июля 2015 года по 1 апреля 2018 года, банк был оштрафован на 0,46% от уставного капитала. В банке заявили, что отношения с этими клиентами были прекращены в начале 2017 года после смены владельца финучреждения.
"За период управления нового руководства Банка проверкой НБУ нарушений не выявлено и банк работает в штатном режиме", – заявили в банке.
"Универсал Банк" (ранее – банк "Универсальный") основан в 1994 году. Сергей Тигипко купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году.