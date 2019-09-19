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 Минфин представил портал с реестром проектов международной помощи

Министерство финансов создало новый портал с реестром проектов социального и экономического развития Украины, которые осуществляются за средства международных финансовых организаций (МФО).

Об этом на презентации портала сказала министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Портал реестра проектов международных финансовых организаций - это еще один шаг к открытости и прозрачности в сфере публичных финансов. Этот проект является важным, поскольку дает понимание, какие инвестиционные проекты поддерживают международные финансовые организации", - сказала Маркарова.

На портале можно найти информацию о проектах, которые были реализованы на протяжении всех лет сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями. Также можно найти и проекты, которые реализуются в настоящее время или планируются к внедрению в будущем.

Как собщалось, в августе Кабинет министров утвердил изменения в Порядок привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи (МТП). Теперь получатели МТП обязаны ежегодно отчитываться о реализации проектов, а бенефициары и реципиенты получат обновленные формы для отчетности о результатах работы над проектами. По данным правительства, в течение 2018 года в Украине реализовывалось 618 проектов МТП общей сметной стоимостью $6,6 млрд.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149408
 
 
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