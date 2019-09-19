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 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Старокиевский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "Старокиевский банк" в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 17 сентября поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Старокиевский банк", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в 2017 года Столичная прокуратура объявила подозрение экс-председателю правления ПАО "Старокиевский банк" в присвоении 82 млн грн в течение 2007-2013 годов путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам.

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Напомним, ликвидация банка "Старокиевский" началась с 18 сентября 2014 года. До этого в банке с 18 июня 2014 года работала временная администрация.

На 1 апреля 2014 года акционерами "Старокиевского" являлись ООО "СВМ Лтд." (21,75%), ООО "Компрайс" (20,85%), ООО "Комтех" (24,13%), страховая компания "МД-Гарант" (21,07%), Дмитрий Виленский (7,83%) и Юрий Яременко (4,37%).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149404
 
 
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