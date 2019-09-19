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Все про:Индия (130) сигареты (120) табак (87) электроэнергия (506)

 Власти Индии объявили о запрете электронных сигарет

Индия объявила о введении запрета на электронные сигареты на фоне предположений об их потенциальном вреде.

Как пишет The Guardian, власти Индии объявили об этом на следующий день после того, как Нью-Йорк стал вторым штатом США, который запретил ароматизированные электронные сигареты, передает БизнесЦензор.

"Решение было принято с учетом влияния, которое электронные сигареты оказывают на современную молодежь", – заявил министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

Вводимый запрет распространяется на производство, импорт, экспорт, продажу и складское хранение электронных сигарет, также рекламу устройств.

Ранее Нью-Йорк запретил ароматизированные электронные сигареты на фоне волны сообщений о смертях пользователей электронных сигарет.

Как отмечает издание, по данным Всемирной организации здоровья, Индия занимает второе место по потреблению традиционных табачных изделий. Электронные сигареты в Индии не пользуются особой популярностью. Индия также является третьим по величине производителем табака в мире.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149400
 
 
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