 Власти Индии объявили о запрете электронных сигарет

Как пишет The Guardian, власти Индии объявили об этом на следующий день после того, как Нью-Йорк стал вторым штатом США, который запретил ароматизированные электронные сигареты, передает БизнесЦензор.

"Решение было принято с учетом влияния, которое электронные сигареты оказывают на современную молодежь", – заявил министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

Вводимый запрет распространяется на производство, импорт, экспорт, продажу и складское хранение электронных сигарет, также рекламу устройств.

Ранее Нью-Йорк запретил ароматизированные электронные сигареты на фоне волны сообщений о смертях пользователей электронных сигарет.

Как отмечает издание, по данным Всемирной организации здоровья, Индия занимает второе место по потреблению традиционных табачных изделий. Электронные сигареты в Индии не пользуются особой популярностью. Индия также является третьим по величине производителем табака в мире.

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