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 Microsoft направит $40 миллиардов на выкуп собственных акций

Совет директоров Microsoft Corp утвердил новую программу обратного выкупа акций на сумму до $40 миллиардов и повысил квартальные дивиденды.

Как сообщила компания, бессрочная программа обратного выкупа акций может быть прекращена в любое время, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Microsoft также объявила квартальные дивиденды в размере 51 цента на акцию, что на 11% выше по сравнению с предыдущим кварталом.

Это уже третья по счету программа buyback такого размера. Предыдущие подобные программы были утверждены советом директоров в 2013 и 2016 годах.

В четвертом квартале 2019 финансового года Microsoft вернула акционерам $7,7 миллиарда в форме обратного выкупа акций и дивидендов.

Акции компании выросли на 1,3% до $140,35 на торгах после закрытия официальной сессии.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149396
 
 
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