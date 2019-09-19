 Нацбанк не планирует запрещать использование банкнот мелких номиналов

Об этом на брифинге сообщила заместитель директора Департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас Национальный банк Украины не планирует изымать из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен", – сказала Галиц.

По словам представителя НБУ, такие банкноты останутся законным средством платежа и будут заменяться монетами соответствующих номиналов по мере износа.

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Как сообщалось, монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут изъяты из наличного обращения с 1 октября. Их можно будет обменять только в банках.

Ранее Нацбанк анонсировал выпуск монет номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, в марте 2018 года. Монеты номиналами 1 и 2 гривни введены в оборот в апреле 2018 года. Выпуск в оборот монет номиналом 5 гривень ожидается в 2019 году, 10 гривен – в 2020 году.

В настоящее время в Украине в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

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