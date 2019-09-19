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 Skoda начала серийный выпуск первого в своей истории гибрида

Компания Skoda начала серийное производство первой модели в своей истории, оснащенной гибридной силовой установкой. Речь идет о бензин-электрической модификации обновленного лифтбека Superb, вставшего на конвейер предприятия в чешском городе Квасины.

Об этом сообщает Autonews. передает БизнесЦензор.

В переоборудование завода было инвестировано 12 млн евро, которые пошли на модернизацию кузовного цеха и сборочных линий. При этом гибрид начали выпускать на одних производственных мощностях с моделями, оснащенными традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Премьера гибридной Skoda Superb iV состоялась в мае вместе со стандартной моделью, претерпевшей обновление. В состав силовой установки вошел 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с., работающий в паре с электрическим двигателем. В сумме агрегаты выдают 218 лошадиных сил.

Батарея емкостью 13 кВт·ч позволяет проехать на электротяге до 55 километров. Пополнить заряд можно от бытовой розетки, а максимальная дальность хода достигает 850 километров.

Что касается обычной версии флагманской модели чешской марки, то базовым агрегатом стал 120-сильный дизель объемом 1,6 литра. Кроме того, доступны двухлитровые моторы на "тяжелом топливе" мощностью 150 и 190 лошадиных сил. Бензиновая гамма представлена 150-сильной 1,5-литровой "турбочетверкой", а также двигателями рабочим объемом два литра, выдающими 190 и 272 силы. До России обновленный Skoda Superb доберется до конца 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149393
 
 
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До России обновленный Skoda Superb доберется до конца 2019 года. Шо????
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